EQS-News: GFT meldet solide Ergebnisse für die ersten neun Monate und bestätigt Prognose 2025

GFT meldet solide Ergebnisse für die ersten neun Monate und bestätigt Prognose 2025

Ergebnisentwicklung verbessert sich gegenüber vorigem Quartal; KI-Ausweitung und Strategieumsetzung kommen voran.

Konzernumsatz um 2% gestiegen ( 5% bei konstanten Wechselkursen ), angetrieben durch starkes Wachstum in den Bereichen Versicherung (+15%), Industrie & Sonstiges (+13%) sowie anhaltende Dynamik in Lateinamerika (+20%) und Nordamerika (+11%)

gestiegen ( ), angetrieben durch in den Bereichen (+15%), (+13%) sowie anhaltende Dynamik in (+20%) und (+11%) Sehr erfolgreicher Einsatz und Ausbau von KI getrieben durch Wynxx in acht Ländern; Zahl der Kunden +38% gegenüber Vorquartal; Verträge über 42 Mio. Euro; Bradesco Seguros, das größte Versicherungsunternehmen Lateinamerikas, bestätigt 40% Produktivitätssteigerung in 180-köpfigem Team

und Ausbau von KI getrieben durch in acht Ländern; Zahl der Kunden +38% gegenüber Vorquartal; Verträge über 42 Mio. Euro; Bradesco Seguros, das größte Versicherungsunternehmen Lateinamerikas, bestätigt 40% Produktivitätssteigerung in 180-köpfigem Team Neuer Vertrag über KI-, Daten- und Softwareplattform mit einem führenden deutschen Unternehmen für kognitive Robotik

Smaragd von einer deutschen Tier-1-Bank als zentrale AML-Transaktionsüberwachungs plattform ausgewählt

von einer als zentrale ausgewählt Übernahme von Megawork am 2. September abgeschlossen , erfolgreiche Cross-Selling-Akivitäten

, erfolgreiche Cross-Selling-Akivitäten Prognose für 2025 bestätigt: weiteres Wachstum erwartet; Umsatz von ca. 885 Mio. Euro, bereinigtes EBIT von ca. 65 Mio. Euro

Stuttgart, 13. November 2025 – GFT Technologies SE (GFT) bestätigt seine Prognose für das Gesamtjahr 2025 und berichtet über weitere Fortschritte bei der Umsetzung seiner Strategie, sich als Artificial Intelligence Digital Transformation Challenger zu etablieren. Der Konzernumsatz stieg nach neun Monaten um 2% gegenüber dem Vorjahr (+5% bei konstanten Wechselkursen). Das Wachstum wurde durch die starke Performance in Latein- und Nordamerika sowie in den Geschäftsbereichen Versicherungen und Industrie & Sonstige getragen. Das Geschäft in Kontinentaleuropa schwächte sich aufgrund anhaltender makroökonomischer Herausforderungen, insbesondere in Spanien, Italien und Deutschland, ab (-5% gegenüber den ersten neun Monaten 2024). Wie erwartet lag das bereinigte EBIT unter dem Vorjahresniveau (-16%).

Das generative KI-Produkt Wynxx von GFT gewann auf allen Kontinenten weiter an Boden. Die Zahl der Unternehmenskunden, die Wynxx nutzen, stieg im Vergleich zum Vorquartal um 38% (von 42 auf 58). Das zeigt die zunehmende Akzeptanz der Plattform. Bradesco Seguros, das größte Versicherungsunternehmen Brasiliens und Lateinamerikas, bestätigte öffentlich, dass Wynxx seine Produktivität im Softwareentwicklungszyklus (SDLC) und bei der Modernisierung von Altsystemen um 40% verbessert hat. Dies unterstreicht, welchen Einfluss Wynxx auf Qualität und Liefergeschwindigkeit hat. Das Produkt wurde mittlerweile in acht Ländern eingeführt: den USA, Großbritannien, Deutschland, Italien, Spanien, Kanada, Kolumbien und Brasilien. Es ist auf den globalen Marktplätzen von Microsoft und AWS erhältlich. Mehr als 10.000 GFT-Ingenieure wurden auf der Plattform geschult.

In den ersten neun Monaten des Jahres 2025 hat GFT seine Position als vertrauenswürdiger Partner für die KI-Transformation weiter gestärkt. Das Unternehmen erhielt die AWS GenAI Competency für seine Expertise im Bereich generative KI und wurde im Gartner Innovation Guide for Generative AI Consulting and Implementation Services als einer der Emerging Specialists ausgezeichnet. Eine deutsche Tier-1-Bank hat sich für die Smaragd Compliance Suite von GFT als zentrale Transaktionsüberwachungsplattform entschieden und damit die Position von Smaragd als führende Lösung im Kampf gegen Finanzkriminalität bestätigt. GFT Software Solutions hat mit der Audi AG einen Dreijahresvertrag zur Erweiterung der zentralen Plattform für digitalisierte Projektplanung und -management geschlossen. Sie basiert auf GFTs Engenion-Technologie. Darüber hinaus hat GFT einen neuen Vertrag über die Entwicklung einer KI-, Daten- und Softwareplattform mit einem führenden deutschen Unternehmen für kognitive Robotik abgeschlossen. Zudem hat die am 2. September abgeschlossene Übernahme des SAP-Spezialisten Megawork bereits erste Cross-Selling-Erfolge gebracht. Zusammen unterstreichen diese Meilensteine den stetigen Fortschritt von GFT bei der Skalierung KI-gesteuerter Innovationen in verschiedenen Branchen.

„Unsere Leistung in den ersten neun Monaten des Jahres untermauert klar unseren Anspruch, als KI-getriebener Herausforderer der digitalen Transformation am Markt aufzutreten“, sagte Marco Santos, Global CEO von GFT Technologies. „Wir treiben unsere KI-zentrierte Strategie konsequent voran. Wir positionieren uns als vertrauenswürdiger Partner für KI-Modernisierung und Herausforderer der traditionellen IT-Dienstleistungsbranche. Die hohe Nachfrage nach Modernisierung mit Wynxx und unsere anhaltend hervorragende Leistung zeigen, dass wir uns im Markt erfolgreich differenzieren.“

Der GFT Konzern erzielte in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 einen Umsatz von 655,26 Mio. Euro. Damit übertraf das Unternehmen den Vorjahreswert von 645,54 Mio. Euro um 2% (währungsbereinigt +5%). GFT erzielte ein Wachstum von 15% im Versicherungssektor und 13% im Sektor Industrie & Sonstige. Der Umsatz im Bankengeschäft ging um 3% zurück.

Starkes Wachstum in Amerika und APAC, Rückgang in Europa

Der Umsatz mit lateinamerikanischen Kunden stieg um 20%, mit nordamerikanischen Kunden um 11%. Der Anstieg wurde durch starkes Wachstum in Brasilien, den USA, Kanada und Kolumbien getragen. Auch APAC erzielte ein zweistelliges Wachstum (+22%). Der Umsatz mit europäischen Kunden ging aufgrund makroökonomischer Herausforderungen um 6% zurück (Spanien -4%, Italien und Deutschland je -3%). Das Geschäft mit britischen Kunden lag 25% unter dem Vorjahreswert.

„Unsere Ergebnisse bestätigen, dass GFT weiterhin auf einem soliden finanziellen Kurs ist“, sagte Jochen Ruetz, Chief Financial Officer von GFT Technologies. „Unser Ergebnistrend hat sich weiter verbessert – ein Beleg für diszipliniertes Kostenmanagement und den Fokus auf profitable, skalierbare Projekte. Wir investieren weiterhin in Innovation und operative Effizienz, um langfristiges, profitables Wachstum zu unterstützen. Unser hoher Auftragsbestand und die bestätigte Prognose zeigen, dass wir auf Kurs sind, unsere finanziellen Ziele zu erreichen.“

Operatives Ergebnis durch Turnaround-Kosten beeinträchtigt

Das bereinigte EBIT sank im Vergleich zum Vorjahr um 16% auf 45,54 Mio. Euro (9M 2024: 54,02 Mio. Euro). Dieser Rückgang ist hauptsächlich auf Kosten im Zusammenhang mit den laufenden Turnaround-Initiativen bei GFT UK und der Software Solutions GmbH zurückzuführen. Die bereinigte EBIT-Marge lag in den ersten neun Monaten 2025 bei 7,0% (9M 2024: 8,4%)1). Mit 32,21 Mio. Euro ist das EBT gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 33% zurückgegangen (9M 2024: 48,07 Mio. Euro).

Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 2,04 Mio. Euro (9M 2024: 22,43 Mio. Euro) spiegelt die negativen Auswirkungen des Working Capital in den ersten neun Monaten sowie Einkommensteuerzahlungen, teilweise für Vorjahre, wider. Für das letzte Quartal 2025 wird aufgrund erheblicher Zahlungen von Großkunden eine positive Entwicklung des Working Capital erwartet.

Zum 30. September 2025 beschäftigte der Konzern insgesamt 11.601 Vollzeitkräfte (FTEs). Dies entspricht einem leichten Anstieg von 1% gegenüber 11.506 FTEs zum Jahresende 2024.

GFT hat im Oktober sein im April 2025 begonnenes Aktienrückkaufprogramm erfolgreich abgeschlossen. Das Unternehmen kaufte 761.138 Aktien für 14.999.984,14 Euro zurück und unterstreicht damit sein Vertrauen in die neue Fünfjahresstrategie. Über die Verwendung der eigenen Aktien wurde noch nicht entschieden. Alle in der Ermächtigung der Hauptversammlung zum Erwerb eigener Aktien genannten Verwendungszwecke sind möglich, einschließlich der Einziehung von Aktien.

Ausblick und mittelfristige Ziele bestätigt; Wachstum und strategische Umsetzung auf Kurs

Obwohl in einigen Märkten weiterhin Gegenwind herrscht, erwartet GFT für das Geschäftsjahr 2025 ein weiteres Wachstum des Konzernumsatzes. Die starke Performance in Schlüsselmärkten wie Brasilien, den USA und Kanada stützt diesen Ausblick. Das Unternehmen bestätigt seine Prognose für 2025.

Das Unternehmen geht weiterhin davon aus, dass der Umsatz im Jahr 2025 um 2% auf 885 Mio. Euro (+5% bei konstanten Wechselkursen) wachsen wird. Das bereinigte EBIT wird voraussichtlich auf 65 Mio. Euro sinken.

Mit Blick auf das Jahr 2029 strebt GFT einen Umsatz von 1,5 Milliarden Euro mit einer bereinigten EBIT-Marge von 9,5% an. Das Unternehmen erwartet ein anhaltendes Umsatzwachstum, das durch organisches Wachstum und selektive Akquisitionen in Kernmärkten unterstützt wird. Laufende Investitionen in eigene Assets werden diese Entwicklung weiter festigen. Die Rentabilität dürfte steigen, da sich der Dienstleistungsmix in Richtung margenstärkerer Angebote entwickelt und die Smartshore-Delivery ausgebaut wird. Der Fokus auf bestehende Märkte wird die operative Skalierung, Effizienz und Resilienz weiter verbessern.

Kennzahlen (IFRS)

(Abweichungen aufgrund von Rundungsdifferenzen möglich)

In Mio. Euro 9M 2025 9M 2024 ? Umsatz 655,26 645,54 2% EBITDA 49,88 69,58 -28% Bereinigtes EBIT1) 45,54 54,02 -16% Bereinigte EBIT-Marge (in Prozent) 7,0 8,4 -1,4 PP EBIT 34,88 51,88 -33% EBT 32,21 48,07 -33% Konzernergebnis 22,36 33,86 -34% Ergebnis je Aktie in Euro 0,86 1,29 -33% Operativer Cashflow 2,04 22,43 -91% Auftragsbestand 324,43 326,73 -1% In Mio. Euro 30.09.2025 31.12.2024 Mitarbeiter (FTE) 11.601 11.506 1% Netto-Liquidität -93,05 -42,53 >-100% Eigenkapitalquote (in Prozent) 40% 42% -2 PP

