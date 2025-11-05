Formycon Aktie
WKN DE: A1EWVY / ISIN: DE000A1EWVY8
|Index-Performance im Fokus
|
05.11.2025 12:27:10
Anleger in Frankfurt halten sich zurück: So entwickelt sich der SDAX am Mittwochmittag
Der SDAX notiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 1,37 Prozent leichter bei 16 058,01 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 82,474 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,391 Prozent tiefer bei 16 217,37 Punkten in den Mittwochshandel, nach 16 280,97 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 16 058,01 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 217,37 Zählern.
SDAX-Performance seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn sank der SDAX bereits um 4,08 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, notierte der SDAX bei 17 365,82 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.08.2025, betrug der SDAX-Kurs 17 186,06 Punkte. Der SDAX lag noch vor einem Jahr, am 05.11.2024, bei 13 388,43 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 15,63 Prozent. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 206,72 Punkten. Bei 13 183,63 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Top- und Flop-Aktien im SDAX
Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen derzeit Kontron (+ 3,21 Prozent auf 21,86 EUR), PATRIZIA SE (+ 1,81 Prozent auf 7,31 EUR), Amadeus Fire (+ 1,12 Prozent auf 49,65 EUR), GFT SE (+ 0,94 Prozent auf 17,14 EUR) und FRIEDRICH VORWERK (+ 0,87 Prozent auf 92,60 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind hingegen DEUTZ (-11,04 Prozent auf 7,42 EUR), EVOTEC SE (-9,20 Prozent auf 6,43 EUR), LPKF Laser Electronics (-6,35 Prozent auf 5,75 EUR), Formycon (-4,73 Prozent auf 20,15 EUR) und Klöckner (-3,72 Prozent auf 5,17 EUR).
SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im SDAX sticht die EVOTEC SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 2 803 153 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 6,676 Mrd. Euro weist die Schaeffler-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Dieses KGV weisen die SDAX-Aktien auf
In diesem Jahr hat die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Mutares lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10,11 Prozent.
Analysen zu Formycon AGmehr Analysen
|02.10.25
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|17.09.25
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|20.08.25
|Formycon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.25
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.25
|Formycon Buy
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Amadeus Fire AG
|48,15
|-1,43%
|BVB (Borussia Dortmund)
|3,31
|0,00%
|DEUTZ AG
|8,05
|1,51%
|EVOTEC SE
|5,40
|-7,02%
|Formycon AG
|19,40
|-3,48%
|FRIEDRICH VORWERK
|86,40
|-3,36%
|GFT SE
|17,08
|1,43%
|Klöckner & Co (KlöCo)
|5,33
|1,14%
|Kontron
|22,26
|1,09%
|LPKF Laser & Electronics AG
|5,80
|-3,17%
|Mutares
|26,35
|-1,13%
|PATRIZIA SE
|7,19
|-1,24%
|Schaeffler AG
|6,83
|0,44%
Indizes in diesem Artikel
|SDAX
|15 779,45
|-0,96%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.