EQS-News: JOST vertieft strategische Partnerschaft mit der Aitonomi AG

JOST vertieft strategische Partnerschaft mit der Aitonomi AG



13.05.2024 / 10:00 CET/CEST

JOST vertieft strategische Partnerschaft mit der Aitonomi AG Neu-Isenburg, 13. Mai 2024. Die JOST Werke SE („JOST”), einer der weltweit führenden Hersteller und Lieferanten von sicherheitsrelevanten Systemen für die Nutzfahrzeugindustrie, vertieft seine strategische Partnerschaft mit dem Start-Up-Unternehmen Aitonomi AG („Aitonomi“) und fördert dabei die Weiterentwicklung von innovativen Lösungen für den technologischen Wandel in der Transport- und Logistikindustrie. Das im Jahr 2014 gegründete Start-Up Aitonomi, mit Sitz in der Schweiz, entwickelt Autopilot-Software für die Navigierung von Nutzfahrzeugen mit bis zu 55 t Nutzlast. Zusätzlich zu den AutoPilot-Systemen entwickelt Aitonomi verschiedene Software-Komponenten und Schnittstellen für die effiziente Integration von Nutzfahrzeugen in komplexe Logistikprozesse. Das Unternehmen bietet unter anderem autonom fahrende Elektroschlepper mit smarten Sattelaufliegern sowie autonomfahrende Lieferroboter mit einer Nutzlast von bis zu 35 kg an. JOST und Aitonomi kooperieren bereits bei der Integration des JOST automatischen Komfort-Kupplungssystem (KKS) sowie JOST Lenk- und Achsensystemen mit dem AutoPilot von Aitonomi. Daraus resultieren autonome Transportlösungen für Betriebshöfe und Hafenterminals, die sich bereits im Einsatz bewähren. Die Partnerschaft wurde nun deutlich vertieft: Mit einem Wandeldarlehen im einstelligen Millionenbetrag beteiligt sich JOST in signifikantem Umfang an der Unternehmensfinanzierung von Aitonomi. Damit unterstützt JOST die Aitonomi AG bei der Umsetzung seiner strategischen Wachstumsziele und verstärkt die bereits begonnene strategische Partnerschaft weiter. Joachim Dürr, Vorstandsvorsitzender der JOST Werke SE, sagt: „Wir sehen ein großes Marktpotential in der Zusammenarbeit und gemeinsamen Entwicklung mit Aitonomi, um den technologischen Wandel in der Transportindustrie weiter voranzutreiben. Der weltweit steigende Automatisierungsbedarf bietet JOST und Aitonomi große Chancen, um gemeinsam neue, intelligente Lösungsansätze und -systeme zu entwickeln. Diese werden vollautonome, elektrisch-betriebene Transportsysteme mit künstlicher Intelligenz und Robotik verbinden. JOST hat sich deswegen entschieden in eine strategische und finanzielle Partnerschaft mit Aitonomi zu investieren und dadurch gemeinsame Forschungsprojekte zu unterstützen, um diese Chancen zu ergreifen.“ Die Co-Gründer von Aitonomi Torsten Scholl (CEO) und Xenia Scholl (COO) sagen: „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit einem erfahrenen und etablierten Unternehmen wie JOST, das die Nutzfahrzeugindustrie und die Bedürfnisse der Kunden so gut kennt. Das Wandeldarlehen unterstützt uns bei der Umsetzung und Skalierung unserer zukünftigen Projekte.“ Kontakt: JOST Werke SE

Romy Acosta

Head of Investor Relations

T: +49 6102 295-379

romy.acosta@jost-world.com Über Aitonomi: Aitonomi entwickelt autonom fahrende, elektrisch betriebene Transportsysteme mit einer Ladungskapazität von bis zu 55t für Außen- und Innenbereiche. Die proprietäre AutoPilot-Technologie wird über zahlreiche Schnittstellen in die Logistikprozesse integriert. Das Unternehmen hat 2022 einen der weltweit größten Sattelzüge für Palettentransporte präsentiert. Zur schweizerischen Aitonomi AG Gruppe gehört die deutsche TeleRetail GmbH, die laut einer 2020 Studie von CB Insights einer der weltweit führenden Entwickler selbstfahrender Transportroboter für den Außenbereich ist. Weitere Informationen über Aitonomi finden Sie hier: www.aitonomi.com Über JOST: JOST ist ein weltweit führender Hersteller und Lieferant von sicherheitsrelevanten Systemen für die Nutzfahrzeugindustrie mit den Kernmarken JOST, ROCKINGER, TRIDEC und Quicke. Die international marktführende Position von JOST wird durch die starken Marken, die langfristigen, durch das globale Vertriebsnetz bedienten Kundenbeziehungen und durch das effiziente, wenig anlagenintensive Geschäftsmodell untermauert. Mit Vertriebs- und Fertigungsstätten in über 25 Ländern auf sechs Kontinenten bedient JOST weltweit Hersteller, Händler und Endkunden der Transport-, Landwirtschaft- und Bauindustrie. JOST beschäftigt weltweit derzeit über 4.500 Mitarbeitende und notiert an der Frankfurter Börse. Weitere Informationen über JOST finden Sie hier: www.jost-world.com

