EQS-News: KION Group und Eurofork vereinbaren strategische Partnerschaft

KION Group und Eurofork vereinbaren strategische Partnerschaft Die KION Group hat in Frankfurt am Main einen Kooperationsvertrag mit Eurofork unterzeichnet, einem führenden Hersteller von Paletten-Shuttle-Systemen

Vertrieb der Eurofork-Lösung E4CUBE ® über die Sales-Netzwerke der KION Group

Andreas Schneider, SVP Product Management bei KION: „Wir stärken mit dieser Partnerschaft unser Produktportfolio im Bereich automatisierter Lösungen.“

Maurizio Traversa, CEO von Eurofork: „Unsere Partnerschaft wird zahlreichen Unternehmen die Möglichkeit bieten, die neueste Automatisierungstechnologie mit unserer Paletten-Shuttle-Lösung E4CUBE® zu nutzen.“

Frankfurt am Main, 8. Oktober 2024 – Die KION Group geht eine strategische Partnerschaft mit der Eurofork S.p.A. ein, einem führenden Hersteller von Paletten-Shuttlesystemen. Die beiden Unternehmen unterzeichneten in der Zentrale der KION GROUP AG in Frankfurt am Main einen Kooperationsvertrag. Die Vereinbarung ermöglicht ab sofort den Vertrieb der Eurofork-Lösung E4CUBE® durch die Sales- und Servicenetzwerke in der Region EMEA der KION-Marken im Segment Industrial Trucks & Services. „Wir freuen uns sehr über die strategische Partnerschaft mit Eurofork – einer der führenden Akteure im Markt für Paletten-Shuttles. Dadurch sind wir in der Lage, unseren Kunden ein noch umfangreicheres Produktportfolio im Bereich automatisierter Lösungen anzubieten und unsere Position weiter zu stärken“, sagte Andreas Schneider, Senior Vice President Product Management bei KION. Paletten-Shuttlesysteme sind eine effiziente Form der Lagerung und ermöglichen hohe Flexibilität, stetigen Materialfluss und hohe Durchsatzraten. Automatisierte Shuttles fahren selbstständig auf Schienensystemen durch die Regale und transportieren die palettierte Ware zum Kommissionierplatz. E4CUBE® kann leicht mit Standardmodulen für individuelle Kundenlösungen konfiguriert werden und ist in wenigen Monaten betriebsbereit. Zudem gewährt das System die Lokalisierung der Ware und bietet hohe Sicherheit im Betrieb. „Wir sind stolz auf die Unterzeichnung dieser strategischen Partnerschaft, die den Höhepunkt unserer langjährigen Zusammenarbeit mit der KION Group darstellt. Wir sind fest davon überzeugt, dass unsere Paletten-Shuttle-Automatisierung einen bedeutenden Vorteil für die Kunden darstellt, und die Zusammenarbeit mit KION beim Vertrieb des E4CUBE® wird vielen Unternehmen den Zugang zu schneller Automatisierung ermöglichen. Diese Lösung bietet einen Mehrwert ohne unnötige Komplexität – dank der Leasinglösungen des Partners auch aus finanzieller Sicht“, sagte Maurizio Traversa, CEO von Eurofork. Eurofork wurde im Jahr 2000 in Roletto nahe Turin gegründet. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Produktion von Material Handling-Lösungen wie Paletten-Shuttles und Teleskopgabeln, die vollständig in Italien gefertigt werden. Eurofork-Produkte und

-lösungen sind heute dank ihrer Qualität und Effizienz im Bereich der industriellen Automation und Intralogistik weltweit im Einsatz.

Das Unternehmen Die KION Group ist einer der weltweit führenden Anbieter für Flurförderzeuge und Supply-Chain-Lösungen. Ihr Leistungsspektrum umfasst Flurförderzeuge wie Gabelstapler und Lagertechnikgeräte sowie integrierte Automatisierungstechnologien und Softwarelösungen für die Optimierung von Lieferketten – inklusive aller damit verbundenen Dienstleistungen. In mehr als 100 Ländern verbessert die KION Group mit ihren Lösungen den Material- und Informationsfluss in Produktionsbetrieben, Lagerhäusern und Vertriebszentren. Der im MDAX gelistete Konzern ist, gemessen an verkauften Stückzahlen im Jahr 2022, in der Region EMEA der größte Hersteller von Flurförderzeugen. Gemessen am Umsatz im Jahr 2022 ist die KION Group in China führender ausländischer Produzent und unter Einbeziehung der heimischen Hersteller der drittgrößte Anbieter. Darüber hinaus ist die KION Group, gemessen am Umsatz im Jahr 2022, einer der weltweit führenden Anbieter von Lagerautomatisierung. Ende 2023 waren weltweit mehr als 1,8 Mio. Flurförderzeuge der KION Group bei Kunden verschiedener Größe in zahlreichen Industrien auf sechs Kontinenten im Einsatz. Der Konzern beschäftigt aktuell mehr als 42.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von rund 11,4 Mrd. €. Aktuelles Bild-Material zur KION Group finden Sie in unserer Bilddatenbank unter https://kion-mediacenter.canto.global/v/MediaCenter/ sowie auf den Webseiten unserer jeweiligen Marken. (cs)

Dr. Christopher Spies

Director Group Communications

Mobil +49 151 14 06 52 27

christopher.spies@kiongroup.com Alessandro Castiglia

Marketing Manager

Cell +39 348 634 0478

alessandro.castiglia@eurofork.com

Weitere Informationen für Investoren Sebastian Ubert

Vice President Investor Relations

Telefon +49 (0)69 201 107 329

sebastian.ubert@kiongroup.com Raj Junginger

Senior Manager Investor Relations

Telefon +49 (0)69 201 107 942

Website: www.kiongroup.com/media Follow us on: LinkedIn | Instagram | X (Twitter) | Facebook | WeChat | TikTok | YouTube



