EQS-News: Neue Rechtsform: VERBIO Vereinigte BioEnergie AG in Verbio SE umgewandelt

EQS-News: Verbio SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Neue Rechtsform: VERBIO Vereinigte BioEnergie AG in Verbio SE umgewandelt



01.12.2023 / 14:39 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Neue Rechtsform: VERBIO Vereinigte BioEnergie AG in Verbio SE umgewandelt Leipzig, 1. Dezember 2023 – Verbio (ISIN DE000A0JL9W6), führender Anbieter innovativer Lösungen für die Dekarbonisierung und Defossilisierung von Industrie, Verkehr und Landwirtschaft, hat die Umwandlung seiner Rechtsform von der deutschen Aktiengesellschaft in eine Europäische Gesellschaft (Societas Europaea, SE) abgeschlossen und firmiert nun unter Verbio SE. Mit Eintragung ins Handelsregister am 30. November 2023 ist die von Vorstand und Aufsichtsrat im Februar 2023 angekündigte und von den Aktionären auf der außerordentlichen Hauptversammlung am 25. August 2023 beschlossene Umwandlung wirksam. Die Verbio SE wird ihren Sitz weiterhin in Zörbig, Deutschland (Sachsen-Anhalt) haben und wie bisher dualistisch von Vorstand und Aufsichtsrat geführt werden. Auch die Rechte der Aktionäre bleiben unverändert. Durch den Rechtsformwechsel ergeben sich keine Änderungen für Geschäftspartner und Mitarbeitende von Verbio. Der Verbio-Vorstand erachtet die Europäische Gesellschaft als eine zeitgemäße und für die Unternehmensgröße und Internationalität langfristig geeignete und angemessene Rechtsform. Die Umwandlung ist ein konsequenter Schritt zur Fortsetzung der nachhaltigen Wachstumsstrategie. Über Verbio Wir bei Verbio machen mehr aus Biomasse: In unseren Bioraffinerien verarbeiten wir Roh- und Reststoffe aus der regionalen Landwirtschaft zu klimafreundlichen Kraftstoffen, grüner Energie und erneuerbaren Produkten für Chemie und Landwirtschaft. Darüber hinaus stellen wir hochwertige Komponenten aus nachhaltig erzeugter Biomasse für die Futter- und Nahrungsmittelindustrie bereit. An unseren Standorten in Deutschland, Polen, Ungarn, Indien, den USA und Kanada beschäftigen wir mehr als 1.000 Mitarbeitende. Unser Leitsatz „Pioneering green solutions“ fasst zusammen, was unser internationales Team antreibt: Mit innovativen Technologien und grünen Lösungen gestalten wir den gesellschaftlichen und industriellen Wandel hin zu Klimaneutralität und ökologischer Produktion. Wir tragen dazu bei, die natürlichen Ressourcen zu bewahren und nachfolgenden Generationen eine lebenswerte Erde zu hinterlassen. Dabei verbinden wir globales Wachstum mit wirtschaftlichem Erfolg, gesellschaftlicher Verantwortung und Versorgungssicherheit. Die Verbio-Aktie (ISIN DE000A0JL9W6 / WKN A0JL9W) ist seit Oktober 2006 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Unser Hauptsitz ist in Zörbig, Deutschland. Wichtiger Hinweis Diese Veröffentlichung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, welche auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung der Verbio SE beruhen. Auch wenn die Unternehmensleitung der Ansicht ist, dass diese Annahmen und Schätzungen zutreffend sind, können die künftige tatsächliche Entwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen Annahmen und Schätzungen aufgrund vielfältiger Faktoren erheblich abweichen. Zu diesen Faktoren können beispielsweise die Veränderung der gesamtwirtschaftlichen Lage, der gesetzlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen in Deutschland und der EU sowie Veränderungen in der Branche gehören. Verbio übernimmt keine Gewährleistung und keine Haftung dafür, dass die künftige Entwicklung und die künftig erzielten tatsächlichen Ergebnisse mit den in dieser Veröffentlichung geäußerten Annahmen und Schätzungen übereinstimmen werden. Kontakt: Verbio SE

Ritterstraße 23 ( Oel ßner's Hof)

04109 Leipzig



Alina Köhler (IR)

Ulrike Kurze (PR)

Tel: +49(0)341/308530-299

E-Mail: ir@verbio.de/pr@verbio.de Verbio SERitterstraße 23 ( Oel ßner's Hof)04109 LeipzigAlina Köhler (IR)Ulrike Kurze (PR)Tel: +49(0)341/308530-299E-Mail: ir@verbio.de/pr@verbio.de

01.12.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com