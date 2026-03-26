Performance One Aktie
WKN DE: A12UMB / ISIN: DE000A12UMB1
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26.03.2026 09:00:03
EQS-News: POB AG: Performance One AG wird zur POB AG
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EQS-News: Performance One AG
/ Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung
POB AG: Performance One AG wird zur POB AG
Mannheim, 26. März 2026 – Die Umfirmierung ist vollzogen: Nach Eintragung im Handelsregister firmiert die im m:access der Börse München gelistete Performance One AG ab sofort unter dem Namen POB AG. Mit diesem Schritt ist ein sichtbarer Meilenstein der im Jahr 2025 eingeleiteten strategischen Neuausrichtung erreicht. Der neue Name spiegelt dabei die Neupositionierung als fokussierte Beteiligungsholding wider und knüpft zugleich an die unternehmerische Herkunft der Gesellschaft an.
Denis Lademann, Vorstand der POB AG, kommentiert: „Mit der erfolgten Eintragung ist die strukturelle Neuaufstellung zur schlanken Beteiligungsholding, die wir bereits operativ umgesetzt haben, nun auch im Namen erkennbar. Damit schaffen wir mehr Transparenz über Wert und Entwicklung unserer Tochtergesellschaften und stärken gleichzeitig die aktive Steuerung unserer Beteiligungen.“
Während die POB AG (https://pob.ag/) als Holding fungiert, werden die bisherigen Aktivitäten in drei Tochtergesellschaften gebündelt. Die Digital Services mit einem Umsatz von rund 10 Mio. Euro sind in der Performance One Heart GmbH (zukünftig Performance One GmbH) gebündelt. Die am Markt etablierte Marke Performance One bleibt erhalten und unter ihr werden auch zukünftig alle operativen Digital-Services-Aktivitäten am Markt geführt. Alle Aktivitäten rund um Digital Health wie die holistische Mental-Health-App harmony als auch ihr ZPP-zertifizierter Kurs sind Teil der E-Health Evolutions GmbH. Mit ihrer evidenzbasierten Methode, mehreren Krankenkassen-Kooperationen und namhaften B2B-Kunden positioniert sich die E-Health Evolutions GmbH zunehmend als relevanter Anbieter im Digital-Health-Markt. In der BrainNova GmbH sind die KI-Services und KI-Produkte gebündelt, die entwickelt und realisiert werden. Mit der nun umgesetzten Holding-Struktur sind die Beteiligungen organisatorisch und rechtlich klar voneinander abgegrenzt, wodurch sowohl weiteres Wachstum als auch strategische Transaktionen – einschließlich möglicher Teil- und Gesamtverkäufe – strukturell erleichtert werden.
Pressekontakt:
Frank Ostermair, Linh Chung
26.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|PERFORMANCE ONE AG
|S6, 35
|68161 Mannheim
|Deutschland
|Telefon:
|0621/58679490
|E-Mail:
|kontakt@performance.one
|Internet:
|www.performance.one
|ISIN:
|DE000A12UMB1
|WKN:
|A12UMB
|Börsen:
|Freiverkehr in Frankfurt, München (m:access), Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2297908
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2297908 26.03.2026 CET/CEST
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