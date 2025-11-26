EQS-News: Stabilus SE: Einladung zu einer Webkonferenz zu GJ2025-Ergebnissen am 08.12.2025

EQS-News: Stabilus SE / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Konferenz

Stabilus SE: Einladung zu einer Webkonferenz zu GJ2025-Ergebnissen am 08.12.2025

Koblenz, 26. November 2025

Koblenz, 26. November 2025 - Die Stabilus SE (WKN: STAB1L, ISIN: DE000STAB1L8) lädt Investoren und Analysten anlässlich der Veröffentlichung ihrer Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 am 8. Dezember 2025 um 10:30 Uhr zu einer Webkonferenz ein.

In der Webkonferenz wird der Vorstand der Stabilus SE anhand einer Präsentation die Entwicklung im Geschäftsjahrs 2025 (endete am 30.09.2025) vorstellen. Der Geschäftsbericht 2025 und die begleitende Präsentation werden am 8. Dezember 2025 ab 7:00 Uhr auf der Webseite der Stabilus SE unter ir.stabilus.com/de und ir.stabilus.com/de/investor-relations/veroeffentlichungen verfügbar sein. Eine begleitende Corporate News wird am 8. Dezember 2025 um 7:00 Uhr veröffentlicht.

Informationen zur Webkonferenz:

Datum: Montag, 08.12.2025

Zeit: 10:30 Uhr MEZ

Teilnehmer der Stabilus SE: Dr. Michael Büchsner (CEO), Andreas Jaeger (CFO)

Dauer: ca. 60 Minuten (inkl. Q&A)

Webcast:

Telefoneinwahldaten für aktive Teilnahme:

Um die Konferenz im Webbrowser verfolgen zu können, registrieren Sie sich bitte unter dem Webcast-Registrierungs-Link. Den Livestream der Konferenz finden Sie unter dem Livestream-Link.

Um aktiv an der Konferenz teilzunehmen und Fragen per Telefon zu stellen, melden Sie sich bitte unter dem Telefoneinwahl-Link an. Sie erhalten dann eine Bestätigungs-E-Mail mit den individuellen Einwahldaten.

Die Konferenzsprache ist Englisch. Weitere Informationen erhalten Sie auf der IR-Webseite der Gesellschaft unter ir.stabilus.com/de.

Investorenkontakt:

Andreas Schröder

Tel.: +49 261 8900 8198

E-Mail: anschroeder@stabilus.com

Web: ir.stabilus.com

Pressekontakt:

Peter Steiner

Tel.: +49 69 794090 27

E-Mail: stabilus@charlesbarker.de

Charles Barker Corporate Communications

Über Stabilus

Stabilus ist einer der weltweit führenden Anbieter von Motion-Control-Lösungen für eine Vielzahl von Industrien wie Mobilität, Industriemaschinen, Automatisierung, Energie, Bau, Gesundheit, Freizeit und Möbel. Stabilus bietet zuverlässige und innovative Lösungen, die das präzise Bewegen, Positionieren sowie das Öffnen, Schließen, Heben, Senken und Verstellen ermöglichen, verbessern oder automatisieren. Die Gruppe mit Stammwerk in Koblenz verfügt über ein globales Produktions- und Vertriebsnetzwerk mit weltweit mehr als siebentausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und erzielte im Geschäftsjahr 2025 nach vorläufigen Zahlen einen Umsatz von 1,3 Mrd. €. Die Stabilus SE notiert an der Deutschen Börse im Prime Standard und ist im SDAX-Index vertreten. Weitere Informationen unter group.stabilus.com/de und ir.stabilus.com/de.