Alzchem Group Aktie

Alzchem Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2YNT3 / ISIN: DE000A2YNT30

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
13.04.2026 12:50:53

EQS-News: Temporary Interruption of Share Buyback Program

EQS-News: Alzchem Group AG / Key word(s): Share Buyback
Temporary Interruption of Share Buyback Program

13.04.2026 / 12:50 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Alzchem Group AG

 

 

Disclosure

according to Article 5 of the EU Regulation 596/2014

and Article 2 Section (1) of the Delegated EU Regulation 2016/1052

 

 

Temporary Interruption of Share Repurchase Program

 

 

Alzchem Group AG will interrupt its share repurchase program announced via ad hoc notification on December 15, 2025 from April 30 to May 8, 2026 (including each date) due to its Annual General Meeting on May 5, 2026.

 

This is intended to ensure that any dividend payment that may be resolved by the 2026 Annual General Meeting can be reliably processed.

 

 

Trostberg, April 13, 2026

 

 

Alzchem Group AG

-  Managing Board  -


13.04.2026 CET/CEST Dissemination of a Corporate News, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Alzchem Group AG
Dr.-Albert-Frank-Str. 32
83308 Trostberg
Germany
Phone: +498621862888
Fax: +49862186502888
E-mail: ir@alzchem.com
Internet: www.alzchem.com
ISIN: DE000A2YNT30
WKN: A2YNT3
Indices: SDAX
Listed: Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard); Regulated Unofficial Market in Stuttgart
EQS News ID: 2307174

 
End of News EQS News Service

2307174  13.04.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Alzchem Group AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Alzchem Group AG

mehr Analysen
18.03.26 Alzchem Group Buy Warburg Research
12.03.26 Alzchem Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.02.26 Alzchem Group Buy Jefferies & Company Inc.
27.02.26 Alzchem Group Buy Warburg Research
27.02.26 Alzchem Group Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Alzchem Group AG 185,10 -1,23% Alzchem Group AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 15
12.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 15: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.04.26 KW 15: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.04.26 KW 15: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX verliert schließlich leicht -- DAX schließt wenig verändert -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich unentschlossen, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begeben hat. Die US-Börsen bewegten sich zum Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch mit Zuschlägen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen