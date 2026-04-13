Alzchem Group Aktie
WKN DE: A2YNT3 / ISIN: DE000A2YNT30
|
13.04.2026 12:50:53
EQS-News: Temporary Interruption of Share Buyback Program
|
EQS-News: Alzchem Group AG
/ Key word(s): Share Buyback
Alzchem Group AG
Disclosure
according to Article 5 of the EU Regulation 596/2014
and Article 2 Section (1) of the Delegated EU Regulation 2016/1052
Temporary Interruption of Share Repurchase Program
Alzchem Group AG will interrupt its share repurchase program announced via ad hoc notification on December 15, 2025 from April 30 to May 8, 2026 (including each date) due to its Annual General Meeting on May 5, 2026.
This is intended to ensure that any dividend payment that may be resolved by the 2026 Annual General Meeting can be reliably processed.
Trostberg, April 13, 2026
Alzchem Group AG
- Managing Board -
13.04.2026 CET/CEST Dissemination of a Corporate News, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
|Language:
|English
|Company:
|Alzchem Group AG
|Dr.-Albert-Frank-Str. 32
|83308 Trostberg
|Germany
|Phone:
|+498621862888
|Fax:
|+49862186502888
|E-mail:
|ir@alzchem.com
|Internet:
|www.alzchem.com
|ISIN:
|DE000A2YNT30
|WKN:
|A2YNT3
|Indices:
|SDAX
|Listed:
|Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard); Regulated Unofficial Market in Stuttgart
|EQS News ID:
|2307174
|End of News
|EQS News Service
|
2307174 13.04.2026 CET/CEST
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