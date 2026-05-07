Alzchem Group Aktie
|161,50EUR
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WKN DE: A2YNT3 / ISIN: DE000A2YNT30
Alzchem Group Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Alzchem nach Zahlen von 181 auf 185 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das erste Quartal des Chemieunternehmens sei verheißungsvoll verlaufen, schrieb Christian Cohrs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem habe das Management den Ausblick bekräftigt./rob/mf/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alzchem Group AG Buy
|
Unternehmen:
Alzchem Group AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
185,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
155,80 €
|
Abst. Kursziel*:
18,74%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
161,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,55%
|
Analyst Name::
Christian Cohrs
|
KGV*:
-
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