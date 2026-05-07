Alzchem Group Aktie
|161,50EUR
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WKN DE: A2YNT3 / ISIN: DE000A2YNT30
Alzchem Group Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Alzchem nach Zahlen mit einem Kursziel von 197 Euro auf "Buy" belassen. Gerhard Orgonas lobte am Mittwochabend die Preismacht des Spezialchemieunternehmens und dessen Kostendisziplin. Diese beiden Einflüsse hätten dazu beigetragen, dass das erste Quartal die Erwartungen übertroffen habe./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 16:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alzchem Group AG Buy
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Unternehmen:
Alzchem Group AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
197,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
164,20 €
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Abst. Kursziel*:
19,98%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
161,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21,98%
|
Analyst Name::
Gerhard Orgonas
|
KGV*:
-
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