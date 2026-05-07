HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Alzchem nach Zahlen mit einem Kursziel von 197 Euro auf "Buy" belassen. Gerhard Orgonas lobte am Mittwochabend die Preismacht des Spezialchemieunternehmens und dessen Kostendisziplin. Diese beiden Einflüsse hätten dazu beigetragen, dass das erste Quartal die Erwartungen übertroffen habe./rob/tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 16:09 / GMT

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