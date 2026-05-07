Alzchem Group Aktie

161,50EUR 0,30EUR 0,19%
Alzchem Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2YNT3 / ISIN: DE000A2YNT30

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07.05.2026 12:43:41

Alzchem Group Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Alzchem nach Zahlen mit einem Kursziel von 197 Euro auf "Buy" belassen. Gerhard Orgonas lobte am Mittwochabend die Preismacht des Spezialchemieunternehmens und dessen Kostendisziplin. Diese beiden Einflüsse hätten dazu beigetragen, dass das erste Quartal die Erwartungen übertroffen habe./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 16:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Alzchem Group AG Buy
Unternehmen:
Alzchem Group AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
197,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
164,20 € 		Abst. Kursziel*:
19,98%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
161,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21,98%
Analyst Name::
Gerhard Orgonas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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