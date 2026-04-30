Alzchem Group Aktie

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WKN DE: A2YNT3 / ISIN: DE000A2YNT30

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30.04.2026 11:37:33

Alzchem Group Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Alzchem nach Zahlen mit einem Kursziel von 181 Euro auf "Buy" belassen. Der Spezialchemiekonzern habe seine Profitabilität verbessert, schrieb Christian Cohrs am Donnerstag in seiner Schnelleinschätzung. Er sieht mit dem ersten Quartal einen "guten Start in das neue Jahr" und wertet auch den bestätigten Ausblick positiv./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 08:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Alzchem Group AG Buy
Unternehmen:
Alzchem Group AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
181,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
166,30 € 		Abst. Kursziel*:
8,84%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
165,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9,17%
Analyst Name::
Christian Cohrs 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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