Equifax Aktie
WKN: 854618 / ISIN: US2944291051
|
04.02.2026 12:36:39
Equifax Inc Q4 Income Rises
(RTTNews) - Equifax Inc (EFX) released a profit for its fourth quarter that Increases, from last year
The company's bottom line totaled $175.8 million, or $1.44 per share. This compares with $174.0 million, or $1.39 per share, last year.
Excluding items, Equifax Inc reported adjusted earnings of $255.0 million or $2.09 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 9.2% to $1.550 billion from $1.419 billion last year.
Equifax Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $175.8 Mln. vs. $174.0 Mln. last year. -EPS: $1.44 vs. $1.39 last year. -Revenue: $1.550 Bln vs. $1.419 Bln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 1.63 To $ 1.73 Next quarter revenue guidance: $ 1.597 B To $ 1.627 B
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEZB-Zinsentscheid im Blick: ATX und DAX schließen schwächer -- US-Börsen schließen tiefer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt steckten am Donnerstag Verluste ein. An den US-Börsen dominierten die Verkäufer. Die Börsen in Fernost wiesen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.