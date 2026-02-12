Equinix Aktie
WKN DE: A14M21 / ISIN: US29444U7000
|
12.02.2026 16:48:01
Equinix Shares Climb 11%
(RTTNews) - Shares of Equinix, Inc. (EQIX) are moving up about 11 percent during Thursday morning trading. The stock movement might be influenced by the company's fourth-quarter reports released on Wednesday, which saw an increase in funds from operations to $625 million from last year's $302 million.
The company's stock is currently trading at $964.57, up 11.18 percent or $97.87, over the previous close of $867.52 on the Nasdaq. It has traded between $701.41 and $992.90 in the past one year.
Revenues for the quarter were $2.420 billion, compared to $2.261 billion in the prior year. However, the company's net income declined to $265 million or $2.69 per share, from $374 million or $3.81 per share last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Equinix Inc
|
12.02.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 zum Ende des Donnerstagshandels mit Abgaben (finanzen.at)
|
12.02.26
|Schwacher Handel in New York: Das macht der S&P 500 nachmittags (finanzen.at)
|
12.02.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 am Mittag in Rot (finanzen.at)
|
12.02.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 zum Start freundlich (finanzen.at)
|
10.02.26
|Ausblick: Equinix stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
09.02.26
|S&P 500-Wert Equinix-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Equinix von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
|
02.02.26
|S&P 500-Titel Equinix-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Equinix von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
27.01.26
|Erste Schätzungen: Equinix legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)