Ericsson Aktie

Ericsson für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850001 / ISIN: SE0000108656

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16.10.2026 21:59:01

Ericsson: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third quarter of 2026 earnings call, held on Oct. 15, 2026, Ericsson (NASDAQ:ERIC) reported organic sales growth of 7% alongside higher operating profitability. Investors must look past short-term quarterly gains to evaluate how the company handles component cost inflation and structural industry shifts. Three things management said stand out.

A surge in demand for artificial intelligence hardware is pushing up semiconductor component prices across the radio access network (RAN) industry, which provides the specialized equipment connecting wireless devices to cellular networks. Short-term tactics like product substitution and upselling protected operating margins this quarter, but management warns that rising supply costs will require broader price hikes in 2027.

While competitors evaluate general-purpose computing chips, proprietary custom microchips, known as application-specific integrated circuits (ASICs), give Ericsson direct control over chip performance and power consumption. These custom components allow telecommunications operators to run artificial intelligence models efficiently on existing site hardware without ballooning power bills.

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Aktien in diesem Artikel

Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) 9,40 -1,03% Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B)
Telefon AB L.M.Ericsson (A) 9,52 -2,16% Telefon AB L.M.Ericsson (A)
Telefon AB L.M.Ericsson (B) (spons. ADRs) 9,25 -1,07% Telefon AB L.M.Ericsson (B) (spons. ADRs)

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