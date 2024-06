Erste Group-Aktie freundlich: Wiener Börse Preis geht 2024 an die Erste Group

Beim 17. Wiener Börse Preis hat die Erste Group heuer gleich in mehreren Kategorien den ersten Platz belegt.

Die Bank gewann sowohl den ATX -Preis - vor Wienerberger und CA Immo - als auch den Journalisten-Preis. Außerdem gab es einen Vönix-Nachhaltigkeitspreis für die Bank. Der Journalistenpreis ging bereits zum fünften Mal in Folge an die Erste Group

Für den ATX-Preis waren das Rekordergebnis, das ausgewogene und konservative Geschäftsportfolio sowie Performance und Liquidität der Erste Group ausschlaggebend für die Jury. "Die heutigen Auszeichnungen, insbesondere der ATX-Preis, sind für mich auch ein sehr schöner Beweis dafür, dass wir vieles richtig gemacht haben und heute so gut dastehen", sagte der scheidende Bankchef Willibald Cernko laut Aussendung der Wiener Börse am Dienstag. Anfang Juli wird er den Posten an Peter Bosek übergeben.

Den zweiten und dritten Platz beim Journalistenpreis belegten Wienerberger und Verbund. Der Vönix-Nachhaltigkeitspreis ging neben der Erste Group auch an die Telekom Austria sowie an Lenzing. Den Mid-Cap-Preis entschied heuer der Flughafen Wien für sich, vor der Strabag und Palfinger.

"Die Wiener Börse bietet an 365 Tagen im Jahr die ideale Bühne für heimische Leitbetriebe. Unternehmen, die sich mit ihrer Arbeit und Performance besonders hervorgetan haben, werden einmal im Jahr zusätzlich von der Kapitalmarkt-Community vor den Vorhang geholt", sagte Wiener-Börse-Chef Christoph Boschan laut Aussendung.

Am Mittwoch gewinnt die Erste Group-Aktie in Wien zeitweise 0,5 Prozent auf 44,29 Euro.

APA