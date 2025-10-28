Erste Schätzungen: Alcon legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Alcon wird demnächst die Zahlen für das jüngst abgelaufene Quartal vorlegen. Das prognostizieren Analysten.

Alcon lädt voraussichtlich am 12.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 19 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,611 CHF je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Alcon noch ein Gewinn pro Aktie von 0,460 CHF in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 16 Analysten ein Minus von 2,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 2,08 Milliarden CHF. Im Vorjahreszeitraum waren noch 2,13 Milliarden CHF in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 26 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,48 CHF je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,81 CHF je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 23 Analysten im Schnitt von insgesamt 8,29 Milliarden CHF aus im Gegensatz zu 8,73 Milliarden CHF Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at