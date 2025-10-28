Handel in Zürich: SMI präsentiert sich schlussendlich leichter

Der SMI tendierte im SIX-Handel zum Handelsschluss um 1,34 Prozent schwächer bei 12 360,15 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,460 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,548 Prozent leichter bei 12 458,95 Punkten in den Handel, nach 12 527,59 Punkten am Vortag.

Bei 12 480,55 Einheiten erreichte der SMI sein Tageshoch, während er hingegen mit 12 343,31 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der SMI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, lag der SMI bei 11 929,80 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.07.2025, wurde der SMI mit 11 914,95 Punkten berechnet. Der SMI wies vor einem Jahr, am 28.10.2024, einen Stand von 12 237,97 Punkten auf.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 6,33 Prozent zu. Bei 13 199,05 Punkten schaffte es der SMI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 10 699,66 Zähler.

Top- und Flop-Aktien im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Holcim (+ 0,94 Prozent auf 71,22 CHF), UBS (+ 0,59 Prozent auf 30,92 CHF), Richemont (+ 0,31 Prozent auf 161,85 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,27 Prozent auf 59,64 CHF) und Zurich Insurance (-0,17 Prozent auf 573,00 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Sika (-5,91 Prozent auf 158,55 CHF), Novartis (-4,16 Prozent auf 98,87 CHF), Roche (-2,36 Prozent auf 261,10 CHF), Sonova (-2,06 Prozent auf 223,70 CHF) und Alcon (-1,72 Prozent auf 59,46 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 4 872 370 Aktien gehandelt. Mit 229,952 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der SMI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 11,40 erwartet. Zurich Insurance lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,13 Prozent.

