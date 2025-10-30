Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI beginnt Handel mit Verlusten

Der SMI bewegt sich am Morgen nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Am Donnerstag geht es im SMI um 09:11 Uhr via SIX um 0,14 Prozent auf 12 297,08 Punkte abwärts. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,432 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,199 Prozent leichter bei 12 289,55 Punkten in den Handel, nach 12 314,10 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 12 287,77 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 12 300,68 Punkten lag.

SMI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gab der SMI bereits um 1,91 Prozent nach. Der SMI notierte noch vor einem Monat, am 30.09.2025, bei 12 109,42 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.07.2025, wurde der SMI mit 11 931,98 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 30.10.2024, erreichte der SMI einen Wert von 11 967,70 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 5,79 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SMI liegt derzeit bei 13 199,05 Punkten. Bei 10 699,66 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

SMI-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Logitech (+ 1,92 Prozent auf 94,30 CHF), Zurich Insurance (+ 0,39 Prozent auf 571,20 CHF), Swiss Life (+ 0,37 Prozent auf 878,00 CHF), Givaudan (+ 0,33 Prozent auf 3 353,00 CHF) und UBS (+ 0,20 Prozent auf 30,66 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Kühne + Nagel International (-1,21 Prozent auf 155,50 CHF), Sonova (-1,08 Prozent auf 220,70 CHF), Richemont (-0,99 Prozent auf 160,25 CHF), Alcon (-0,61 Prozent auf 59,06 CHF) und Partners Group (-0,57 Prozent auf 984,40 CHF) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im SMI

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 292 483 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 223,401 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Aktien

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 11,02 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Zurich Insurance-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,01 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

