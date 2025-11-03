ams-OSRAM Aktie
WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4
|
03.11.2025 06:21:34
Erste Schätzungen: ams-OSRAM legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
ams-OSRAM lädt voraussichtlich am 18.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,155 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,230 CHF je Aktie erzielt worden.
Laut einer Schätzung von 6 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 848,7 Millionen EUR betragen, verglichen mit 838,6 Millionen CHF im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,310 EUR, wohingegen im Vorjahr noch -7,560 CHF vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,33 Milliarden EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 3,27 Milliarden CHF waren.
Analysen zu ams-OSRAM AGmehr Analysen
|13.10.25
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.25
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|16.09.25
|ams-OSRAM Equal Weight
|Barclays Capital
|04.08.25
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.25
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
