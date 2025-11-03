ams-OSRAM Aktie

ams-OSRAM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4

<
03.11.2025 06:21:34

Erste Schätzungen: ams-OSRAM legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

ams-OSRAM lädt voraussichtlich am 18.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,155 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,230 CHF je Aktie erzielt worden.

Laut einer Schätzung von 6 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 848,7 Millionen EUR betragen, verglichen mit 838,6 Millionen CHF im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,310 EUR, wohingegen im Vorjahr noch -7,560 CHF vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,33 Milliarden EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 3,27 Milliarden CHF waren.

Redaktion finanzen.at

13.10.25 ams-OSRAM Buy Jefferies & Company Inc.
03.10.25 ams-OSRAM Buy UBS AG
16.09.25 ams-OSRAM Equal Weight Barclays Capital
04.08.25 ams-OSRAM Buy Jefferies & Company Inc.
29.07.25 ams-OSRAM Buy UBS AG
