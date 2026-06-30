ASML Aktie

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WKN DE: A1J85V / ISIN: USN070592100

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30.06.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: ASML legt Quartalsergebnis vor

ASML wird voraussichtlich am 15.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Durchschnitt erwarten 20 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 8,04 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 6,69 USD je Aktie vermeldet.

23 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 19,35 Prozent auf 10,41 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,72 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 35 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 37,25 USD, gegenüber 27,91 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 35 Analysten im Durchschnitt 45,82 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 36,87 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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