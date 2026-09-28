NASDAQ-Handel NASDAQ 100 zum Start in Rot

Am Montag verliert der NASDAQ 100 um 15:59 Uhr via NASDAQ 0,77 Prozent auf 30 373,81 Punkte. In den Montagshandel ging der NASDAQ 100 0,593 Prozent leichter bei 30 426,63 Punkten, nach 30 608,13 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Montag sein Tagestief bei 30 312,03 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 30 480,40 Punkten lag.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Monat, am 28.08.2026, bei 29 433,43 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, den Stand von 29 118,24 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, bei 24 503,85 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 20,50 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 30 770,63 Punkten. 22 841,42 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell NVIDIA (+ 3,20 Prozent auf 232,27 USD), Nebius (+ 1,34 Prozent auf 240,50 USD), Palo Alto Networks (+ 1,12 Prozent auf 378,92 USD), SpaceX (+ 1,09 Prozent auf 150,30 USD) und ASML (+ 1,05 Prozent auf 1 762,33 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Arm (-8,10 Prozent auf 285,17 USD), QUALCOMM (-7,14 Prozent auf 187,55 USD), DoorDash (-5,80 Prozent auf 182,14 USD), Intel (-5,04 Prozent auf 116,80 USD) und Intuit (-4,49 Prozent auf 263,41 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 7 469 550 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,766 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,32 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,78 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at