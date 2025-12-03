BlackBerry Aktie

BlackBerry für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W2YK / ISIN: CA09228F1036

03.12.2025 06:21:34

Erste Schätzungen: BlackBerry gewährt Anlegern Blick in die Bücher

BlackBerry öffnet voraussichtlich am 18.12.2025 die Bücher zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal.

In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,049 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte BlackBerry noch -0,030 CAD je Aktie verloren.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Minus von 4,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 188,5 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 196,7 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,183 CAD, wohingegen im Vorjahr noch -0,180 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 731,4 Millionen CAD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 740,5 Millionen CAD waren.

Redaktion finanzen.at

