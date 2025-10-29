Erste Schätzungen: JOST Werke gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

JOST Werke wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 13.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,39 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte JOST Werke noch 0,550 EUR je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll JOST Werke nach den Prognosen von 3 Analysten 377,4 Millionen EUR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 53,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 246,3 Millionen EUR umgesetzt worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 5,69 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 3,53 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,53 Milliarden EUR aus im Gegensatz zu 1,07 Milliarden EUR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at