JOST Werke Aktie
WKN DE: JST400 / ISIN: DE000JST4000
|Quartalszahlen
|
29.10.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: JOST Werke gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
JOST Werke wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 13.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,39 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte JOST Werke noch 0,550 EUR je Aktie eingenommen.
Im abgelaufenen Quartal soll JOST Werke nach den Prognosen von 3 Analysten 377,4 Millionen EUR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 53,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 246,3 Millionen EUR umgesetzt worden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 5,69 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 3,53 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,53 Milliarden EUR aus im Gegensatz zu 1,07 Milliarden EUR Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu JOST Werke AGmehr Nachrichten
|
29.10.25
|Erste Schätzungen: JOST Werke gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
23.10.25
|EQS-PVR: JOST Werke SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
23.10.25
|EQS-PVR: JOST Werke SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
20.10.25
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX steigt am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
17.10.25
|Schwacher Handel: SDAX zeigt sich schwächer (finanzen.at)
|
16.10.25