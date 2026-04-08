Lockheed Martin Aktie
WKN: 894648 / ISIN: US5398301094
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08.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Lockheed Martin legt Quartalsergebnis vor
Lockheed Martin äußert sich voraussichtlich am 23.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
20 Analysten schätzen im Schnitt, dass Lockheed Martin im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,77 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 7,28 USD je Aktie gewesen.
Die Schätzungen von 19 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 18,34 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 2,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,96 Milliarden USD in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 23 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 29,98 USD, gegenüber 21,49 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 22 Analysten durchschnittlich auf 79,20 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 75,05 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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