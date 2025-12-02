Micron Technology Aktie
WKN: 869020 / ISIN: US5951121038
|
02.12.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: Micron Technology präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Micron Technology stellt voraussichtlich am 17.12.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
28 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 3,79 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 126,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,67 USD erwirtschaftet wurden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 29 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 44,84 Prozent auf 12,61 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Micron Technology noch 8,71 Milliarden USD umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 35 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 17,24 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 7,59 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 36 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 54,69 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 37,38 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Micron Technology Inc.mehr Nachrichten
|
06:21
|Erste Schätzungen: Micron Technology präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
28.11.25
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Handelsende Zuschläge (finanzen.at)
|
28.11.25
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 verbucht Zuschläge (finanzen.at)
|
28.11.25
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 mittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
28.11.25
|Aufschläge in New York: S&P 500 zum Start mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
28.11.25
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
25.11.25
|S&P 500-Papier Micron Technology-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Micron Technology-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
24.11.25
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)