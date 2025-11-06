ON Semiconductor Aktie

WKN: 930124 / ISIN: US6821891057

ON Semiconductor-Performance 06.11.2025 16:05:18

NASDAQ Composite Index-Wert ON Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ON Semiconductor-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen ON Semiconductor-Investment verdienen können.

Vor 5 Jahren wurde das ON Semiconductor-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren ON Semiconductor-Anteile an diesem Tag 26,58 USD wert. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die ON Semiconductor-Aktie investiert hat, hat nun 37,622 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen ON Semiconductor-Aktien wären am 05.11.2025 1 884,12 USD wert, da der Schlussstand 50,08 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 88,41 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für ON Semiconductor eine Börsenbewertung in Höhe von 19,45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu ON Semiconductor Corp.mehr Nachrichten

Analysen zu ON Semiconductor Corp.mehr Analysen

