ON Semiconductor Aktie

WKN: 930124 / ISIN: US6821891057

02.11.2025 07:01:06

Ausblick: ON Semiconductor stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

ON Semiconductor wird am 03.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

30 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,591 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,930 USD je Aktie erzielt worden.

28 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 13,94 Prozent auf 1,52 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,76 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 30 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,29 USD, gegenüber 3,63 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 31 Analysten durchschnittlich 5,96 Milliarden USD im Vergleich zu 7,08 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
