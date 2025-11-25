Synopsys Aktie
WKN: 883703 / ISIN: US8716071076
|
25.11.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: Synopsys präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Synopsys stellt voraussichtlich am 10.12.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal vor.
14 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 2,78 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 61,06 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 7,14 USD je Aktie erzielt worden waren.
In Sachen Umsatz gehen 15 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 2,25 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 37,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Synopsys einen Umsatz von 1,63 Milliarden USD eingefahren.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 19 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 12,83 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 14,51 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 21 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 7,05 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 6,12 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
