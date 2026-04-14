Verisk Analytic a Aktie

Verisk Analytic a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YA2M / ISIN: US92345Y1064

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14.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Verisk Analytics A legt Quartalsergebnis vor

Verisk Analytics A wird voraussichtlich am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

16 Analysten schätzen, dass Verisk Analytics A für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,74 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,65 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Verisk Analytics A in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,45 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 771,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 753,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 7,62 USD, gegenüber 6,48 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 15 Analysten durchschnittlich 3,21 Milliarden USD im Vergleich zu 3,07 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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