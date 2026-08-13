LEG Immobilien Aktie
WKN DE: LEG111 / ISIN: DE000LEG1110
|
13.08.2026 15:50:22
Ethereum Sentiment Turns Positive but Beware a Final Leg Lower, Analysts Warn
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|LEG Immobilien Neutral
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|LEG Immobilien Equal Weight
|Barclays Capital
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