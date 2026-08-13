LEG Immobilien Aktie

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WKN DE: LEG111 / ISIN: DE000LEG1110

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13.08.2026 15:50:22

Ethereum Sentiment Turns Positive but Beware a Final Leg Lower, Analysts Warn

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Nachrichten zu LEG Immobilien

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MDAX-Papier LEG Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger an einem LEG Immobilien-Investment von vor 3 Jahren verloren

Rentable LEG Immobilien-Investition? So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die LEG Immobilien-Aktie Investoren gebracht.

12:26
 Börse Frankfurt in Grün: So bewegt sich der MDAX mittags (finanzen.at)
13.08.26
 EQS-PVR: LEG Immobilien SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
12.08.26
 EQS-PVR: LEG Immobilien SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
12.08.26
 EQS-PVR: LEG Immobilien SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
12.08.26
 EQS-PVR: LEG Immobilien SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
12.08.26
 EQS-PVR: LEG Immobilien SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
11.08.26
 EQS-PVR: LEG Immobilien SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
10.08.26
 EQS-PVR: LEG Immobilien SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)

Analysen zu LEG Immobilien

mehr Analysen
13.08.26 LEG Immobilien Neutral Goldman Sachs Group Inc.
05.08.26 LEG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
05.08.26 LEG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
04.08.26 LEG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.08.26 LEG Immobilien Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.
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