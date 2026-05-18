LEG Immobilien Aktie
|55,80EUR
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|-0,36%
WKN DE: LEG111 / ISIN: DE000LEG1110
18.05.2026 07:17:03
LEG Immobilien Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für LEG von 59,80 auf 62,10 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Jonathan Kownator passte seine Schätzungen am Freitag an die Resultate des ersten Quartals an./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 06:28 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LEG Immobilien Neutral
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Unternehmen:
LEG Immobilien
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Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
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Kursziel:
62,10 €
|
Rating jetzt:
Neutral
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Kurs*:
57,30 €
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Abst. Kursziel*:
8,38%
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Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
55,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,29%
|
Analyst Name::
Jonathan Kownator
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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