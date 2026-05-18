NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für LEG von 59,80 auf 62,10 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Jonathan Kownator passte seine Schätzungen am Freitag an die Resultate des ersten Quartals an./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 06:28 / BST

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