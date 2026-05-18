LEG Immobilien Aktie

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WKN DE: LEG111 / ISIN: DE000LEG1110

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18.05.2026 07:17:03

LEG Immobilien Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für LEG von 59,80 auf 62,10 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Jonathan Kownator passte seine Schätzungen am Freitag an die Resultate des ersten Quartals an./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 06:28 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LEG Immobilien Neutral
Unternehmen:
LEG Immobilien 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
62,10 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
57,30 € 		Abst. Kursziel*:
8,38%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
55,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11,29%
Analyst Name::
Jonathan Kownator 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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