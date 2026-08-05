LEG Immobilien Aktie
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WKN DE: LEG111 / ISIN: DE000LEG1110
LEG Immobilien Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für LEG von 90 auf 82 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktie notiere deutlich unter ihrem inneren Wert, sodass Rückkäufe eine gute Verwendung vorhandener Mittel wären, schrieb Pierre-Emmanuel Clouard am Dienstag. Das Management bleibe aber "frustierenderweise" hartnäckig bei seinen Bilanz-Prioritäten./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 10:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LEG Immobilien Buy
|
Unternehmen:
LEG Immobilien
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Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
82,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
53,30 €
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Abst. Kursziel*:
53,85%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
52,75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
55,45%
|
Analyst Name::
Pierre-Emmanuel Clouard
|
KGV*:
-
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