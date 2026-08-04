LEG Immobilien Aktie

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WKN DE: LEG111 / ISIN: DE000LEG1110

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04.08.2026 08:14:26

LEG Immobilien Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für LEG mit einem Kursziel von 89 Euro auf "Overweight" belassen. Der Quartalsbericht des Immobilienkonzerns sei insgesamt erwartungsgemäß ausgefallen, schrieb Neil Green am Dienstag. Ermutigend seien steigende Immobilienwerte./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 06:47 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 06:47 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LEG Immobilien Overweight
Unternehmen:
LEG Immobilien 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
89,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
52,25 € 		Abst. Kursziel*:
70,33%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
53,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
66,67%
Analyst Name::
Neil Green 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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