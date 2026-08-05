FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für LEG nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Buy" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Das Zahlenwerk wertete Thomas Rothäusler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie als neutral. Den Ausblick habe die Immobiliengruppe bestätigt und die Bewertung der Bestände decke sich mit den Erwartungen. Das Wachstum der Mieteinnahmen sei auf dem Weg, das Jahresziel zu erreichen./bek/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 07:51 / CET



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