EU-Gericht kassiert Milliarden-Strafe für Google

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Im Streit um eine Wettbewerbsstrafe in Höhe von 1,49 Milliarden Euro hat Google (Alphabet C (ex Google)) vor dem Gericht der EU einen Sieg errungen. Die EU-Kommission habe nicht hinreichend nachgewiesen, dass Google bei Suchmaschinen-Werbung im Dienst "AdSense for Search" seine beherrschende Stellung missbraucht habe, entschieden die Richter. Gegen das Urteil kann noch vor dem Europäischen Gerichtshof vorgegangen werden./rew/DP/men