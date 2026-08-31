Reddit Aktie
WKN DE: A406FX / ISIN: US75734B1008
|
31.08.2026 15:39:26
EU puts ChatGPT, Reddit and Roblox under stricter rules
ChatGPT, Reddit and Roblox now have over 45 million average monthly users in Europe, making it subject to the Digital Services Act.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Reddit
|
12:30
|EU nimmt ChatGPT, Reddit und Roblox an kürzere Leine (dpa-AFX)
|
12:28
|ChatGPT, Reddit und Roblox müssen höhere EU-Standards erfüllen (Dow Jones)
|
26.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 verbucht letztendlich Verluste (finanzen.at)
|
26.08.26
|Schwacher Handel: S&P 500 zeigt sich am Mittwochnachmittag leichter (finanzen.at)
|
26.08.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 sackt mittags ab (finanzen.at)
|
25.08.26
|Starker Wochentag in New York: So steht der S&P 500 am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
18.08.26
|Reddit – Investoren feiern Aufstieg in den S&P 500 (NewsTool)
|
18.08.26
|Reddit – Investoren feiern Aufstieg in den S&P 500 (NewsTool)
Analysen zu Reddit
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|127,00
|-3,05%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen im Fokus: ATX schließt nach Rekordhoch leichter -- DAX zum Handelsende in Rot -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt gab am Montag leicht nach. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Verlusten. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Montag mehrheitlich nach unten.