Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 liegt zum Handelsende im Minus

Zum Handelsschluss notierte der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,60 Prozent leichter bei 4 048,79 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 3,556 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,064 Prozent auf 4 070,75 Punkte an der Kurstafel, nach 4 073,35 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag am Donnerstag bei 4 017,74 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 070,75 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Gewinn von 0,579 Prozent. Der Euro STOXX 50 lag noch vor einem Monat, am 26.09.2023, bei 4 129,18 Punkten. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 26.07.2023, bei 4 346,15 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.10.2022, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 3 605,31 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 5,00 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 491,51 Punkten. Bei 3 802,51 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Infineon (+ 2,12 Prozent auf 29,38 EUR), BASF (+ 1,48 Prozent auf 41,19 EUR), Enel (+ 0,59 Prozent auf 5,78 EUR), Deutsche Börse (+ 0,19 Prozent auf 156,10 EUR) und Ferrari (+ 0,14 Prozent auf 283,03 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-5,77 Prozent auf 57,84 EUR), Siemens (-4,54 Prozent auf 121,20 EUR), BMW (-3,01 Prozent auf 88,63 EUR), adidas (-2,94 Prozent auf 166,46 EUR) und Flutter Entertainment (-2,75 Prozent auf 125,60 GBP).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im Euro STOXX 50 weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 8 028 044 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 340,098 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel

Die Stellantis-Aktie verzeichnet mit 3,08 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Mit 11,85 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.

