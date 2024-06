Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 zum Start mit Gewinnen

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den Euro STOXX 50 auch heute aufwärts.

Um 09:12 Uhr gewinnt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,70 Prozent auf 4 914,77 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 4,165 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,367 Prozent höher bei 4 898,33 Punkten in den Handel, nach 4 880,42 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 4 898,33 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 922,61 Zählern.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 5 064,14 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.03.2024, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 4 982,76 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 16.06.2023, bei 4 394,82 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 8,91 Prozent. Der Euro STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 121,71 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 380,97 Zählern erreicht.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit UniCredit (+ 2,52 Prozent auf 34,02 EUR), Saint-Gobain (+ 1,79 Prozent auf 74,19 EUR), Vivendi (+ 1,71) Prozent auf 9,66 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,26 Prozent auf 3,41 EUR) und Stellantis (+ 1,20 Prozent auf 19,21 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen adidas (-0,14 Prozent auf 218,80 EUR), Bayer (+ 0,19 Prozent auf 26,18 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0,29 Prozent auf 105,45 EUR), BNP Paribas (+ 0,38 Prozent auf 59,40 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,39 Prozent auf 460,00 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 273 214 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 374,931 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,81 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

