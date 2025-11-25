EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

AB InBev Aktie
Die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse EBR gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 52,66 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 18,990 Anteilen. Die gehaltenen AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktien wären am 24.11.2025 1 022,79 EUR wert, da der Schlussstand 53,86 EUR betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 2,28 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) belief sich zuletzt auf 106,22 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
