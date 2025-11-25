EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

AB InBev Aktie

WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anlage 25.11.2025 10:03:41

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) gewesen.

Die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse EBR gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 52,66 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 18,990 Anteilen. Die gehaltenen AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktien wären am 24.11.2025 1 022,79 EUR wert, da der Schlussstand 53,86 EUR betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 2,28 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) belief sich zuletzt auf 106,22 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: rafapress / Shutterstock.com

18.11.25
 EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
11.11.25
 EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
04.11.25
 EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
30.10.25
 AB InBev-Aktie leichter: Gewinn schwächelt wegen anhaltend schwacher Bierverkäufe (Dow Jones)
28.10.25
 EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
21.10.25
 EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
14.10.25
 EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
07.10.25
 EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)