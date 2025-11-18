AB InBev Aktie
EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 10 Jahren verloren
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse EBR Handel mit der AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Papier an diesem Tag 117,75 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,849 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 45,79 EUR, da sich der Wert einer AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie am 17.11.2025 auf 53,92 EUR belief. Das entspricht einer Abnahme von 54,21 Prozent.
Der Marktwert von AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) betrug jüngst 106,85 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
