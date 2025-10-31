Adyen B.V. Parts Sociales Aktie
|1 490,20EUR
|-17,20EUR
|-1,14%
WKN DE: A2JNF4 / ISIN: NL0012969182
Adyen BV Parts Sociales Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Adyen von 1700 auf 1760 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Zahlungsdienstleister habe ein starkes Quartal hinter sich, schrieb Nooshin Nejati in einem am Freitag vorliegenden Rückblick auf den Zwischenbericht. Zudem entsprächen die Konsensschätzungen bereits der nach unten hin eingeengten Prognose für 2026, die deshalb mit Erleichterung aufgenommen worden sei./gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
1 760,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1 486,80 €
|
Abst. Kursziel*:
18,38%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
1 490,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,10%
|
Analyst Name::
Nooshin Nejati
|
KGV*:
-
