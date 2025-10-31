Adyen B.V. Parts Sociales Aktie

1 490,20EUR -17,20EUR -1,14%
Adyen B.V. Parts Sociales für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JNF4 / ISIN: NL0012969182

31.10.2025 10:31:09

Adyen BV Parts Sociales Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Adyen von 1700 auf 1760 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Zahlungsdienstleister habe ein starkes Quartal hinter sich, schrieb Nooshin Nejati in einem am Freitag vorliegenden Rückblick auf den Zwischenbericht. Zudem entsprächen die Konsensschätzungen bereits der nach unten hin eingeengten Prognose für 2026, die deshalb mit Erleichterung aufgenommen worden sei./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 08:10 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
1 760,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
1 486,80 € 		Abst. Kursziel*:
18,38%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
1 490,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18,10%
Analyst Name::
Nooshin Nejati 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

