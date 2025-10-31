Adyen B.V. Parts Sociales Aktie
WKN DE: A2JNF4 / ISIN: NL0012969182
Adyen BV Parts Sociales Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Adyen von 2100 auf 2225 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Mohammed Moawalla bleibt in seinem Resümee des Quartalsberichts am Donnerstagabend optimistisch für die Anlagestory des Zahlungsabwicklers. Eingepreist sei bislang nur ziemlich moderates Wachstum./ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 22:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
Kursziel:
2 225,00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
1 488,80 €
Abst. Kursziel*:
49,45%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
1 493,20 €
Abst. Kursziel aktuell:
49,01%
Analyst Name::
Mohammed Moawalla
KGV*:
-
|10:45
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:31
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|30.10.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Adyen B.V. Parts Sociales
|1 488,20
|-1,27%
