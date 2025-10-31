NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Adyen von 2100 auf 2225 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Mohammed Moawalla bleibt in seinem Resümee des Quartalsberichts am Donnerstagabend optimistisch für die Anlagestory des Zahlungsabwicklers. Eingepreist sei bislang nur ziemlich moderates Wachstum./ag/mf



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 22:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.