EURO STOXX 50-Papier Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Inditex von vor 5 Jahren eingefahren

Das Inditex-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war die Inditex-Aktie an diesem Tag 25,07 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 398,883 Inditex-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 13.03.2024 auf 44,26 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17 654,57 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +76,55 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Inditex bezifferte sich zuletzt auf 127,89 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at