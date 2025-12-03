Inditex Aktie

53,04EUR 3,83EUR 7,78%
Inditex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A11873 / ISIN: ES0148396007

03.12.2025 09:49:27

Inditex Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Inditex nach Zahlen mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Der Modekonzern habe an allen Fronten besser als von ihr und am Markt erwartet abgeschnitten, schrieb Georgina Johananin einer ersten Reaktion am Mittwoch. Die Aktie sollte entsprechend profitieren. Insgesamt sollten die Wachstumsraten für Zuversicht sorgen, dass auch weiterhin eine überdurchschnittliche Geschäftsentwicklung bis ins Jahr 2026 hinein möglich sei./rob/ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 07:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 07:11 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Overweight
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
52,70 € 		Abst. Kursziel*:
-5,12%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
53,04 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-5,73%
Analyst Name::
Georgina Johanan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

09:13 Inditex Buy Jefferies & Company Inc.
08:22 Inditex Outperform RBC Capital Markets
01.12.25 Inditex Hold Deutsche Bank AG
01.12.25 Inditex Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.11.25 Inditex Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Aktuelle Aktienanalysen

09:49 Inditex Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:32 UNIQA Insurance accumulate Erste Group Bank
09:21 Stellantis Buy UBS AG
09:16 HUGO BOSS Neutral UBS AG
09:13 Inditex Buy Jefferies & Company Inc.
09:06 Flughafen Wien accumulate Erste Group Bank
09:04 Michelin Neutral UBS AG
09:03 Renault Sell UBS AG
08:22 Inditex Outperform RBC Capital Markets
08:11 ArcelorMittal Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:05 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:59 Rio Tinto Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:58 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:56 Prosus Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:54 JCDecaux Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:54 HelloFresh Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:53 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:53 Salzgitter Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:49 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:46 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:36 Ströer Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:35 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:34 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:34 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:06 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
07:05 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
02.12.25 HUGO BOSS Outperform RBC Capital Markets
02.12.25 HUGO BOSS Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.12.25 Meta Platforms Outperform RBC Capital Markets
02.12.25 Alphabet A Outperform RBC Capital Markets
02.12.25 Amazon Outperform RBC Capital Markets
02.12.25 Amazon Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.12.25 easyJet Outperform RBC Capital Markets
02.12.25 SAFRAN Overweight Barclays Capital
02.12.25 MTU Aero Engines Equal Weight Barclays Capital
02.12.25 Wacker Neuson Hold Jefferies & Company Inc.
02.12.25 Henkel vz. Kaufen DZ BANK
02.12.25 Bayer Equal Weight Barclays Capital
02.12.25 L'Oréal Neutral UBS AG
02.12.25 HSBC Holdings Neutral UBS AG
02.12.25 SUSS MicroTec Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.12.25 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.12.25 Ströer Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.12.25 Rio Tinto Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.12.25 Volvo AB Outperform RBC Capital Markets
02.12.25 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
02.12.25 L'Oréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.12.25 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.12.25 Bayer Kaufen DZ BANK
02.12.25 JOST Werke Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
