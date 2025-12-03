Inditex Aktie
|53,04EUR
|3,83EUR
|7,78%
WKN DE: A11873 / ISIN: ES0148396007
Inditex Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Inditex nach Zahlen mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Der Modekonzern habe an allen Fronten besser als von ihr und am Markt erwartet abgeschnitten, schrieb Georgina Johananin einer ersten Reaktion am Mittwoch. Die Aktie sollte entsprechend profitieren. Insgesamt sollten die Wachstumsraten für Zuversicht sorgen, dass auch weiterhin eine überdurchschnittliche Geschäftsentwicklung bis ins Jahr 2026 hinein möglich sei./rob/ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 07:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 07:11 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Overweight
|
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
50,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
52,70 €
|
Abst. Kursziel*:
-5,12%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
53,04 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5,73%
|
Analyst Name::
Georgina Johanan
|
KGV*:
-
