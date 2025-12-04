Inditex Aktie
WKN DE: A11873 / ISIN: ES0148396007
|Langfristige Performance
|
04.12.2025 10:03:38
EURO STOXX 50-Titel Inditex-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Inditex von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurden Inditex-Anteile an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand die Inditex-Aktie an diesem Tag bei 55,98 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 17,864 Inditex-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 03.12.2025 auf 53,42 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 954,27 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 4,57 Prozent gleich.
Zuletzt verbuchte Inditex einen Börsenwert von 152,92 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
