ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Inditex nach Zahlen mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Buy" belassen. Mit starken Ergebnissen auf breiter Front hätten die Spanier ihre langfristige Anlagestory untermauert, schrieb Sreedhar Mahamkali am Mittwoch. Auch im vierten Quartal stünden sie bislang offenbar gut da./rob/ag/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 07:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



