Inditex Aktie
|53,14EUR
|3,93EUR
|7,99%
WKN DE: A11873 / ISIN: ES0148396007
Inditex Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Inditex nach Zahlen mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Buy" belassen. Mit starken Ergebnissen auf breiter Front hätten die Spanier ihre langfristige Anlagestory untermauert, schrieb Sreedhar Mahamkali am Mittwoch. Auch im vierten Quartal stünden sie bislang offenbar gut da./rob/ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 07:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
|Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Buy
|
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
52,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
53,08 €
|
Abst. Kursziel*:
-2,03%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
53,14 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2,15%
|
Analyst Name::
Sreedhar Mahamkali
|
KGV*:
-