Inditex Aktie
WKN DE: A11873 / ISIN: ES0148396007
|Schwung aufgenommen
|
03.12.2025 14:32:41
Inditex-Aktie sehr stark: Zara-Mutter überzeugt mit Ergebnis
Der spanische Modekonzern, zu dem auch andere Marken wie Massimo Dutti oder Pull & Bear gehören, erhöhte den Umsatz in der Zeit vom 1. November bis zum 1. Dezember währungsbereinigt um nahezu 11 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Wachstumsrate liegt über der Steigerung von 6,2 Prozent, die Inditex in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres per Ende Oktober verzeichnete.
In den ersten neun Monaten lag der Umsatz den weiteren Angaben zufolge bei 28,17 Milliarden Euro, im dritten Quartal alleine bei 9,8 Milliarden Euro. Der Nettogewinn erreichte in den neun Monaten 4,62 Milliarden nach 4,45 Milliarden Euro im Vorjahr. Das Betriebsergebnis stieg von 5,67 Milliarden auf 5,94 Milliarden Euro, bei einer Marge von 21,1 Prozent.
Für das Gesamtjahr per Ende Januar 2026 erwartet Inditex weiterhin eine im Jahresvergleich stabile Bruttomarge, plus oder minus 50 Basispunkte. Außerdem rechnet Inditex mit einem negativen Währungseinfluss auf den Umsatz von 4 Prozent.
In Madrid springen die Inditex-Papiere am Mittwoch zwischenzeitlich um 10,13 Prozent hoch auf 54,04 Euro.
DOW JONES
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)mehr Nachrichten
|
03.12.25
|Zara-owner Inditex is the anti-fashion fashion house (Financial Times)
|
03.12.25
|MÄRKTE EUROPA/Unverändert - Inditex haussieren - Hugo Boss brechen ein (Dow Jones)
|
03.12.25
|Inditex-Aktie sehr stark: Zara-Mutter überzeugt mit Ergebnis (Dow Jones)
|
03.12.25
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Inditex auf 61 Euro - 'Kaufen' (dpa-AFX)
|
03.12.25
|MÄRKTE EUROPA/Etwas fester - Inditex gesucht - Hugo Boss brechen ein (Dow Jones)
|
03.12.25
|ROUNDUP: Zara-Mutter Inditex nimmt weiter Schwung auf - Aktie zieht kräftig an (dpa-AFX)
|
03.12.25
|MÄRKTE EUROPA/Freundlich - Boss und Inditex mit starken Kursbewegungen (Dow Jones)
|
03.12.25
|Zara-Mutter Inditex nimmt weiter Schwung auf - Ergebnis besser als gedacht (dpa-AFX)
Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)mehr Analysen
|06:47
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|03.12.25
|Inditex Kaufen
|DZ BANK
|03.12.25
|Inditex Buy
|UBS AG
|03.12.25
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:47
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|03.12.25
|Inditex Kaufen
|DZ BANK
|03.12.25
|Inditex Buy
|UBS AG
|03.12.25
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:47
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|03.12.25
|Inditex Kaufen
|DZ BANK
|03.12.25
|Inditex Buy
|UBS AG
|03.12.25
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|01.09.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|28.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|14.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|01.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|01.12.25
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
|24.11.25
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
|24.11.25
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|10.11.25
|Inditex Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.10.25
|Inditex Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|54,28
|1,19%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter Hoffnung auf Zinssenkung in den USA: ATX nach Verschnaufpause wieder höher -- DAX legt zu -- Kräftige Kursgewinne in Japan - China-Börsen wenig verändert
Der heimische Aktiennmarkt zeigt sich mit Aufschlägen. Auch der DAX gewinnt im Donnerstagshandel. In Asien notieren die Börsen uneinheitlich.