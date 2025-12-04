NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Inditex von 50 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Georgina Johanan reagierte damit am Mittwochnachmittag auf die überraschend guten Quartalszahlen der Spanier. Auch für das vierte Quartal und das Gesamtjahr sei die Zuversicht gestiegen. "Inditex cruist Richtung Weihnachten", so Johanan./rob/ag/zb



