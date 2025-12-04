Inditex Aktie
|54,42EUR
|0,78EUR
|1,45%
WKN DE: A11873 / ISIN: ES0148396007
Inditex Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Inditex von 50 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Georgina Johanan reagierte damit am Mittwochnachmittag auf die überraschend guten Quartalszahlen der Spanier. Auch für das vierte Quartal und das Gesamtjahr sei die Zuversicht gestiegen. "Inditex cruist Richtung Weihnachten", so Johanan./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 14:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 14:36 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Overweight
|
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
55,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
54,08 €
|
Abst. Kursziel*:
1,70%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
54,42 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1,07%
|
Analyst Name::
Georgina Johanan
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|53,80
|0,30%
