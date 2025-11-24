LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Inditex von 43,50 auf 47,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Er gehe von einem starken August, aber einer Marktverschlechterung im September und Oktober aus, schrieb Matthew Clements in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Quartalszahlen des Textilkonzerns am 3. Dezember. Für die Anleger stehe seit Jahresbeginn ein negativer Gesamtertrag zu Buche, da sich die hohen Erwartungen nicht erfüllt hätten. Auch für 2026 seien die Erwartungen hoch./rob/gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 01:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.