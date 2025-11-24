Inditex Aktie
|47,50EUR
|0,73EUR
|1,56%
WKN DE: A11873 / ISIN: ES0148396007
Inditex Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Inditex von 43,50 auf 47,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Er gehe von einem starken August, aber einer Marktverschlechterung im September und Oktober aus, schrieb Matthew Clements in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Quartalszahlen des Textilkonzerns am 3. Dezember. Für die Anleger stehe seit Jahresbeginn ein negativer Gesamtertrag zu Buche, da sich die hohen Erwartungen nicht erfüllt hätten. Auch für 2026 seien die Erwartungen hoch./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 01:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Equal Weight
|
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
47,50 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
46,64 €
|
Abst. Kursziel*:
1,84%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
47,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0,00
|
Analyst Name::
Matthew Clements
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)mehr Nachrichten
|
20.11.25
|EURO STOXX 50-Titel Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Inditex von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
13.11.25
|EURO STOXX 50-Papier Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Inditex von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
06.11.25