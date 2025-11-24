Inditex Aktie
|46,91EUR
|0,14EUR
|0,30%
WKN DE: A11873 / ISIN: ES0148396007
Inditex Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Inditex mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Hold" belassen. Der Modehändler habe einen starken Auftakt in das dritte Quartal gehabt, schrieb Adam Cochrane in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Er rechnet aber damit, dass die dafür verantwortlichen Einflüsse im Laufe des Quartals nachlassen. Es sei daher unwahrscheinlich, dass das Quartal herausragende werde./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 08:15 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Hold
|
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
48,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
47,02 €
|
Abst. Kursziel*:
2,08%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
46,91 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2,32%
|
Analyst Name::
Adam Cochrane
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)mehr Nachrichten
Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)mehr Analysen
|09:30
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
|07:32
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|07:02
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|20.11.25
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.25
|Inditex Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:30
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
|07:32
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|07:02
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|20.11.25
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.25
|Inditex Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:02
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|20.11.25
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.25
|Inditex Buy
|UBS AG
|11.09.25
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.25
|Inditex Kaufen
|DZ BANK
|10.09.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|01.09.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|28.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|14.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|01.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|09:30
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
|07:32
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|10.11.25
|Inditex Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.10.25
|Inditex Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.09.25
|Inditex Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|47,04
|0,58%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:40
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|09:30
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
|09:29
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|09:05
|Renault Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:04
|Stellantis Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:04
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:04
|Porsche vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:01
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:56
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
|08:52
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|08:49
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|08:47
|BASF Hold
|Deutsche Bank AG
|08:43
|WACKER CHEMIE Sell
|Deutsche Bank AG
|08:24
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|08:23
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|08:16
|United Internet Buy
|UBS AG
|08:15
|1&1 Buy
|UBS AG
|07:56
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:45
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|07:41
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:41
|ASOS Underweight
|Barclays Capital
|07:40
|adidas Equal Weight
|Barclays Capital
|07:37
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:32
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|07:32
|Hennes & Mauritz AB Equal Weight
|Barclays Capital
|07:08
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|07:02
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|06:43
|Siemens Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:42
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:41
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:14
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:14
|Bayer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:13
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.11.25
|Saint-Gobain Kaufen
|DZ BANK
|21.11.25
|Valeo Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.11.25
|UNIQA Insurance buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.11.25
|Valeo Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|21.11.25
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|21.11.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|21.11.25
|Valeo Neutral
|UBS AG
|21.11.25
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|21.11.25
|HSBC Holdings Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.25
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|21.11.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.25
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.25
|Österreichische Post Hold
|Erste Group Bank
|21.11.25
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|21.11.25
|CTS Eventim Overweight
|Barclays Capital
|21.11.25
|Apple Neutral
|UBS AG