Inditex Aktie

46,91EUR 0,14EUR 0,30%
Inditex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A11873 / ISIN: ES0148396007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
24.11.2025 09:30:26

Inditex Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Inditex mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Hold" belassen. Der Modehändler habe einen starken Auftakt in das dritte Quartal gehabt, schrieb Adam Cochrane in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Er rechnet aber damit, dass die dafür verantwortlichen Einflüsse im Laufe des Quartals nachlassen. Es sei daher unwahrscheinlich, dass das Quartal herausragende werde./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 08:15 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Hold
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
48,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
47,02 € 		Abst. Kursziel*:
2,08%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
46,91 € 		Abst. Kursziel aktuell:
2,32%
Analyst Name::
Adam Cochrane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)mehr Nachrichten

Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)mehr Analysen

09:30 Inditex Hold Deutsche Bank AG
07:32 Inditex Equal Weight Barclays Capital
07:02 Inditex Outperform RBC Capital Markets
20.11.25 Inditex Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.11.25 Inditex Sector Perform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) 47,04 0,58% Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)

Aktuelle Aktienanalysen

09:40 Kapsch TrafficCom buy Erste Group Bank
09:30 Inditex Hold Deutsche Bank AG
09:29 1&1 Buy Deutsche Bank AG
09:05 Renault Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09:04 Stellantis Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09:04 Volkswagen Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09:04 Porsche vz. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09:01 Mercedes-Benz Group Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:56 ASOS Buy Deutsche Bank AG
08:52 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
08:49 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
08:47 BASF Hold Deutsche Bank AG
08:43 WACKER CHEMIE Sell Deutsche Bank AG
08:24 Rheinmetall Overweight Barclays Capital
08:23 HENSOLDT Equal Weight Barclays Capital
08:16 United Internet Buy UBS AG
08:15 1&1 Buy UBS AG
07:56 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:45 Unilever Overweight Barclays Capital
07:41 BMW Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:41 ASOS Underweight Barclays Capital
07:40 adidas Equal Weight Barclays Capital
07:37 Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:32 Inditex Equal Weight Barclays Capital
07:32 Hennes & Mauritz AB Equal Weight Barclays Capital
07:08 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
07:02 Inditex Outperform RBC Capital Markets
06:43 Siemens Buy Jefferies & Company Inc.
06:42 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
06:41 Rheinmetall Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:14 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
06:14 Bayer Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:13 Nemetschek Buy Jefferies & Company Inc.
21.11.25 Saint-Gobain Kaufen DZ BANK
21.11.25 Valeo Hold Jefferies & Company Inc.
21.11.25 UNIQA Insurance buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.11.25 Valeo Hold Deutsche Bank AG
21.11.25 Novartis Neutral UBS AG
21.11.25 Vodafone Group Sell UBS AG
21.11.25 Novartis Buy Deutsche Bank AG
21.11.25 Valeo Neutral UBS AG
21.11.25 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG
21.11.25 HSBC Holdings Hold Deutsche Bank AG
21.11.25 RENK Buy Deutsche Bank AG
21.11.25 Delivery Hero Hold Deutsche Bank AG
21.11.25 Hennes & Mauritz AB Hold Deutsche Bank AG
21.11.25 Österreichische Post Hold Erste Group Bank
21.11.25 Novartis Underweight Barclays Capital
21.11.25 CTS Eventim Overweight Barclays Capital
21.11.25 Apple Neutral UBS AG
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen